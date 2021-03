Atletica | Europei indoor Torun 2021 | Paolo Dal Molin di bronzo nei 60m ostacoli

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA ? Europei di Torun: Jacobs vince l'oro nei 60 metri L'azzurro centra anche il record italiano (6… - RaiSport : ?? #Torun2021: #Tamberi vola a 2,35, ma è argento ?? Il marchigiano migliora il 2,32 che gli valse l'oro a #Glasgow m… - Eurosport_IT : ARGENTO EUROPEO PER GIMBO ?????? Nella finale di salto in alto agli Europei Indoor di Torun Gianmarco Tamberi ha conq… - OA_Sport : Atletica: Paolo Dal Molin, le parole dopo il terzo posto nei 6 ostacoli agli Europei indoor - RSIsport : La splendida gara valsa ad Ajla Del Ponte il titolo di campionessa europea nei 60m -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Europei

DIRETTAINDOOR2021: BRONZO PER DAL MOLIN! Subito nel vivo della diretta degliindoor diper la sessione serale di gara a Torun ecco che ci arriva una nuova medaglia per l'...Indoor Tamberi: 'Come una finale olimpica, zero rimpianti' 2 ORE FA A vincere la gara è stato il transalpino Belocian, con la miglior prestazione europea stagionale: 7.42 al termine ...Nuovo aggiornamento dalla sessione pomeridiana della quarta giornata di domenica 7 marzo degli Europei di atletica indoor di Torun. Trovate qui il programma completo. È il momento della staffetta 4x40 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.25: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di atletica leggera. Buona serata 19.24: Un pizzico di delusione per l'Europeo dell'Italia d ...