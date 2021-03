Una Vita, anticipazioni 7 marzo: una proposta inaspettata (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo la consueta pausa del sabato per fare posto ad Amici di Maria De Filippi, domenica 7 marzo alle ore 16,44 tornano le peripezie di Una Vita. Le anticipazioni della soap opera di Canale 5 annunciano grandi novità soprattutto per quanto concerne il personaggio di Camino il cui destino si incrocerà con quello della new entry, Maite. Quest'ultima, da pochissimo arrivata ad Acacias, sta già facendo parlare tutto il quartiere per il suo atteggiamento anticonvenzionale e anticonformista. La nipote di Armando parteciperà a una merenda al ristorante e in questa occasione conoscerà Camino. Intanto, le condizioni di Ursula peggioreranno ogni giorno di più e la donna ormai si convincerà di vedere e parlare con Donna Cayetana. La Dicenta rivolgerà i suoi deliri contro Genoveva al punto che la donna se la ritroverà in casa e proverà a ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo la consueta pausa del sabato per fare posto ad Amici di Maria De Filippi, domenica 7alle ore 16,44 tornano le peripezie di Una. Ledella soap opera di Canale 5 annunciano grandi novità soprattutto per quanto concerne il personaggio di Camino il cui destino si incrocerà con quello della new entry, Maite. Quest'ultima, da pochissimo arrivata ad Acacias, sta già facendo parlare tutto il quartiere per il suo atteggiamento anticonvenzionale e anticonformista. La nipote di Armando parteciperà a una merenda al ristorante e in questa occasione conoscerà Camino. Intanto, le condizioni di Ursula peggioreranno ogni giorno di più e la donna ormai si convincerà di vedere e parlare con Donna Cayetana. La Dicenta rivolgerà i suoi deliri contro Genoveva al punto che la donna se la ritroverà in casa e proverà a ...

