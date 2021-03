Tutti gli ex fidanzati di Dayane Mello, ecco chi sono (Di sabato 6 marzo 2021) . Durante una delle sue tante chiacchierate con Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco nella ormai passata esperienza dentro la casa del GF Vip 5, la modella brasiliana si è lasciata andare a confidenze riguardo i suoi amori passati. Dayane ha anche parlato anche del rampollo della famiglia di venditori d’armi Carlo Gussalli Beretta. Il ragazzo al momento è molto chiacchierato anche per essere l’attuale fidanzato della influencer Giulia De Lellis, con la quale solo pochi giorni fa si trovava in vacanza a Dubai. Oltre al padre di sua figlia Sofia, Stefano Sala modello e musicista con il quale la bella brasiliana ha avuto una storia piuttosto tormentata, ci sono altri ex compagni famosi nel passato della Mello. Con Beretta la relazione è diventata di dominio pubblico nel 2017, i due hanno ben 8 anni di differenza, lui all’epoca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) . Durante una delle sue tante chiacchierate con Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco nella ormai passata esperienza dentro la casa del GF Vip 5, la modella brasiliana si è lasciata andare a confidenze riguardo i suoi amori passati.ha anche parlato anche del rampollo della famiglia di venditori d’armi Carlo Gussalli Beretta. Il ragazzo al momento è molto chiacchierato anche per essere l’attuale fidanzato della influencer Giulia De Lellis, con la quale solo pochi giorni fa si trovava in vacanza a Dubai. Oltre al padre di sua figlia Sofia, Stefano Sala modello e musicista con il quale la bella brasiliana ha avuto una storia piuttosto tormentata, cialtri ex compagni famosi nel passato della. Con Beretta la relazione è diventata di dominio pubblico nel 2017, i due hanno ben 8 anni di differenza, lui all’epoca ...

