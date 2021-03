Traffico Roma del 06-03-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 marzo 2021) Luceverdevery trovati dal redazione risolto l’incidente è segnalato in precedenza sulla carreggiata interna del raccordo all’altezza dell’uscita Prenestina al momento ci sono lievi rallentamenti a partire dalla rustica altro incidente con rallentamenti invece alle urine via Legge o altezza Viale di Val Fiorita e rimaniamo in zona proseguono i lavori sul ponte della Magliana chiuso in direzione proprio dell’Euro tra l’uscita Magliana Trastevere e le Tre Fontane inimitabili incolonnamenti a partire da via delle Idrovore della Magliana come alternativa è possibile immettersi sulla carreggiata esterna del raccordo usare le uscite via del Mare Ostiense oppure Pontina all’alberone lavori di bonifica della rete fognaria sulla via Appia chiusa a fasi alterne tra via Veturia Piazza dell’alberone per questo motivo sono code da via turno a viale Furio Camillo verso Piazza ...