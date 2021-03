Serie A le partite oggi sabato 6 marzo 2021 in tv e in streaming (Di sabato 6 marzo 2021) Serie A TIM le partite in tv e in streaming sabato 6 domenica 7 e lunedì 8 marzo Serie A TIM 2020/21 con la 26a giornata turno infrasettimanale che va a scontrarsi con Sanremo. Si parte oggi sabato 6 marzo con il big match della sera Juventus – Lazio su DAZN e si chiude lunedì 8 con Inter – Atalanta anche in 4K HDR con Sky Q via Satellite. Come ogni giornata 7 partite su Sky in mobilità su SkyGo e in streaming su Now Tv e 3 su DAZN anche su Sky canale 209. Serie A le partite sabato 6 marzo ore 15 Spezia-BeneventoSky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 6 marzo 2021)A TIM lein tv e in6 domenica 7 e lunedì 8A TIM 2020/21 con la 26a giornata turno infrasettimanale che va a scontrarsi con Sanremo. Si partecon il big match della sera Juventus – Lazio su DAZN e si chiude lunedì 8 con Inter – Atalanta anche in 4K HDR con Sky Q via Satellite. Come ogni giornata 7su Sky in mobilità su SkyGo e insu Now Tv e 3 su DAZN anche su Sky canale 209.A leore 15 Spezia-BeneventoSky SportA (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e ...

Advertising

OdeonZ__ : Milan, 154 partite saltate per guai fisici. Pioli insegue la “pace medica” - LittlePrinceCm8 : Cosa ne pensate di Traorè? Classe 2000, con più di 70 partite in Serie A, che se la Juve vuole, già quest'anno può prendere dal Sassuolo. - matte10522 : @MarcoVBava Sospendere come l' anno scorso e eliminazione degli Europei... poi più avanti si giocheranno le ultime… - sportli26181512 : Serie A: le statistiche sulle partite della 26ª giornata VIDEO: Statsbox - Le statistiche delle partite della 26ª g… - internewsit : Serie A, 26ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming) - -