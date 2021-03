Scuole chiuse in Campania, i No-Dad in piazza: “Il governo ci ascolti” (Di sabato 6 marzo 2021) Scuole chiuse almeno fino al 14 marzo, con un milione di studenti – dalle Scuole elementari alle superiori – che tornano in Dad. L’ordinanza della Regione Campania firmata dal presidente Vincenzo De Luca il 27 febbraio, torna a introdurre restrizioni molto severe nei confronti della scuola, in virtù del quadro epidemiologico in progressivo peggioramento su L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 marzo 2021)almeno fino al 14 marzo, con un milione di studenti – dalleelementari alle superiori – che tornano in Dad. L’ordinanza della Regionefirmata dal presidente Vincenzo De Luca il 27 febbraio, torna a introdurre restrizioni molto severe nei confronti della scuola, in virtù del quadro epidemiologico in progressivo peggioramento su L'articolo proviene da Inews.it.

