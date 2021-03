Sanremo 2021, Serena Rossi, tra eleganza e sobrietà (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sanremo 2021 quinta serata: Serena Rossi conquista tutti per look ed eleganza. Ecco com’è vestita la star napoletana. Ed ecco che dopo gara, gag e siparietti arriva anche il momento della prima presenza femminile di questa quinta serata. Il riferimento è a Serena Rossi. La napoletana ha colpito tutti per il modo assolutamente perfetto in Leggi su youmovies (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.quinta serata:conquista tutti per look ed. Ecco com’è vestita la star napoletana. Ed ecco che dopo gara, gag e siparietti arriva anche il momento della prima presenza femminile di questa quinta serata. Il riferimento è a. La napoletana ha colpito tutti per il modo assolutamente perfetto in

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - sogni63 : RT @ipertao: Iniziamo con il commentare i look di Sanremo... Gaia di frange vestita e con la sua canzone mi sembra tanto un’Elettra version… - white_rabbit_84 : RT @RaiRadio2: «Ci siamo incontrati in una redazione, quando si è innamorati il tempo vola. Forse sarà per tutta la vita, ci siamo giurati… -