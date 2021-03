Recovery Plan, Draghi affida la consulenza a McKinsey? Mef: 'Società americana non è coinvolta nella definizione dei progetti' (Di sabato 6 marzo 2021) Il Mef replica alla indiscrezioni secondo cui il governo Draghi avrebbe affidato alla Società americana McKinsey la consulenza per mettere a punto il Recovery Plan per l'utilizzo dei fondi europei. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 marzo 2021) Il Mef replica alla indiscrezioni secondo cui il governoavrebbeto allalaper mettere a punto ilper l'utilizzo dei fondi europei. '...

Advertising

davidefaraone : Tacevano quando veniva realizzata una struttura con 300 consulenti e manager che sostituivano i ministri. Adesso ch… - luigidimaio : In questo momento serve solo unità. Dobbiamo difendere tutte le leggi già approvate e spendere correttamente, e nel… - fattoquotidiano : La scelta del governo Draghi di affidare alla statunitense #McKinsey la consulenza per la messa a punto del Recover… - robreg1 : RT @Agenzia_Ansa: Mef, governance Pnrr in capo a Ministero e Amministrazioni. La precisazione: 'McKinsey non è coinvolta nella definizione… - GHINODITACCO18 : McKinsey ha demolito centinaia di aziende perché senza sapere un cazzo interviene sulle organizzazioni locali. Ora… -