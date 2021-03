Pd | Delrio | “Da Zingaretti fulmine a ciel sereno | ora unità e rapidità”

Advertising

frances73686035 : @graziano_delrio HA fatto bene Zingaretti! Le piscione del PD, turbate da smodate ambizioni di 'visibilità' e dopo… - Giusepp78166830 : @graziano_delrio @nzingaretti @immaginaweb Zingaretti manda Via i renziani dal pd sono pericolosi - AmbrettaM : @SkyTG24 @graziano_delrio @maxleoni Il nemico di Zingaretti ? E simpatizzante dei Benetton ?, Il PD dovrebbe libera… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Graziano Delrio a Sky TG24: 'Zingaretti? Un fulmine a ciel sereno' - SkyTG24 : Graziano Delrio a Sky TG24: 'Zingaretti? Un fulmine a ciel sereno' -

Ultime Notizie dalla rete : Delrio Zingaretti

... ci ha colti impreparati', così Graziano, a 'L'Ospite', su Sky TG24, ha parlato dell'annuncio delle dimissioni da parte del segretario del Pd, Nicola. 'Purtoppo non ci sta ...... Orlando (circa il 30%); Franceschini (il 20%); e poi Veltroni, Emiliano , la nuova corrente di Bettini che è stata la riserva dima forse adesso vuole camminare senza, Cuperlo,su ...Ufficiali le dimissioni: "Faccio un passo di lato". In pole l’ex ministra della Difesa vicina a Franceschini: piace anche agli ex renziani ...Eccolo il Pd dell'addio di Zingaretti - «Non ci ripenso» - cioè un partito che si lecca le ferite e sprofonda in uno psicodramma che magari non finirà mai.