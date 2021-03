Orietta Berti: "Si è allagata la mia stanza d'albergo: ho passato tutta la notte ad asciugare" (Di sabato 6 marzo 2021) “Ho lasciato aperto il rubinetto del lavandino, allagando la mia stanza d’albergo. Ho passato tutta la notte ad asciugare”. A dirlo è Orietta Berti che, in collegamento col programma Italia Sì condotta da Marco Liorni su Rai Uno, ha ripercorso la piccola disavventura avvenuta al termine della quarta serata del Festival. La cantante ha raccontato: “Ieri sera ho allagato la stanza dell’albergo. È successo perché mi hanno regalato i fiori, non avevo un vaso e li ho messi dentro al lavandino. Ho aperto l’acqua, poi sono andata di là, quando son tornata c’era tutta l’acqua nel corridoio. E allora tutta notte ho lavorato con gli asciugamani, a strizzare l’acqua e a pulire ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) “Ho lasciato aperto il rubinetto del lavandino, allagando la miad’. Holaad”. A dirlo èche, in collegamento col programma Italia Sì condotta da Marco Liorni su Rai Uno, ha ripercorso la piccola disavventura avvenuta al termine della quarta serata del Festival. La cantante ha raccontato: “Ieri sera ho allagato ladell’. È successo perché mi hanno regalato i fiori, non avevo un vaso e li ho messi dentro al lavandino. Ho aperto l’acqua, poi sono andata di là, quando son tornata c’eral’acqua nel corridoio. E alloraho lavorato con gli asciugamani, a strizzare l’acqua e a pulire ...

