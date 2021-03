Omicidio Cerciello, il pm chiede l’ergastolo per i due americani: disposti a tutto (Di sabato 6 marzo 2021) Ergastolo: è la richiesta, netta, del pm romano Maria Sabina Calabretta ai giudici che dovranno emettere la sentenza nei confronti di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due giovani studenti statunitensi che il 26 luglio del 2019 hanno ammazzato, con undici coltellate, il carabiniere Mario Cerciello Rega, nel quartiere Prati a Roma. Presenti i due imputati, il sostituto procuratore Calabretta ha concluso così una requisitoria durissima nel corso della quale ha più volte smentito la ricostruzione dell’Omicidio del vicebrigadiere Cerciello fatta da Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjort. Che hanno sempre cercato di sostenere una versione secondo la quale Cerciello e il collega, Varriale, con cui hanno ingaggiato una colluttazione finita in tragedia non si sono identificati e, quindi, i due studenti non ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) Ergastolo: è la richiesta, netta, del pm romano Maria Sabina Calabretta ai giudici che dovranno emettere la sentenza nei confronti di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due giovani studenti statunitensi che il 26 luglio del 2019 hanno ammazzato, con undici coltellate, il carabiniere MarioRega, nel quartiere Prati a Roma. Presenti i due imputati, il sostituto procuratore Calabretta ha concluso così una requisitoria durissima nel corso della quale ha più volte smentito la ricostruzione dell’del vicebrigadierefatta da Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjort. Che hanno sempre cercato di sostenere una versione secondo la qualee il collega, Varriale, con cui hanno ingaggiato una colluttazione finita in tragedia non si sono identificati e, quindi, i due studenti non ...

