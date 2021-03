Milan, Baresi: “Volevo giocare nell’Inter, ma i rossoneri hanno avuto più fiducia in me” (Di sabato 6 marzo 2021) Franco Baresi, storico capitano del Milan, ha concesso un’intervista a Il Giornale, in cui ha raccontato un retroscena ai tempi delle giovanili. “Volevo giocare con mio fratello, che già era nelle file delle giovanili dell’Inter”, ha spiegato, “ma il club nerazzurro volle aspettare. Non effettuai mai un vero provino e al Milan mi diedero più fiducia“. Una scelta che ha quindi messo l’uno contro l’altro i due fratelli Baresi: “Il destino ha voluto mettere me e mio fratello contro nei derby e non assieme nella stessa squadra. Durante la settimana io e Beppe ci vedevamo e sentivamo spesso, poi davamo tutto per le nostre squadre” . “Il pensiero di aver giocato un derby da avversario contro mio fratello mi emoziona ancora oggi”, conclude Franco Baresi, che ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Franco, storico capitano del, ha concesso un’intervista a Il Giornale, in cui ha raccontato un retroscena ai tempi delle giovanili. “con mio fratello, che già era nelle file delle giovanili dell’Inter”, ha spiegato, “ma il club nerazzurro volle aspettare. Non effettuai mai un vero provino e almi diedero più“. Una scelta che ha quindi messo l’uno contro l’altro i due fratelli: “Il destino ha voluto mettere me e mio fratello contro nei derby e non assieme nella stessa squadra. Durante la settimana io e Beppe ci vedevamo e sentivamo spesso, poi davamo tutto per le nostre squadre” . “Il pensiero di aver giocato un derby da avversario contro mio fratello mi emoziona ancora oggi”, conclude Franco, che ...

Regina Baresi: «Supercoppa? Juventus Women favorita, ma la Fiorentina…» Regina Baresi: «Supercoppa? Juventus Women favorita, ma la Fiorentina…». Le parole dell'attaccante dell'Inter femminile Intervistata su Radio Deejay, Regina Baresi – esperta attaccante dell'Inter femm ...

