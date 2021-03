Melissa Satta, la liaison con Mattia Rivetti. Chi è l’uomo che l’ha conquistata (Di sabato 6 marzo 2021) Lui si chiama Mattia Rivetti ed è nipote di Carlo, patron della Stone Island Chi è l’uomo che ha conquistato l’ex velina di Striscia la notizia? Lui è Mattia Rivetti, nipote di Carlo, patron della Stone Island. Insieme hanno trascorso San Valentino, e poi ieri, come riporta il settimanale Oggi, hanno trascorso la giornata insieme. Poi Melissa è tornare a casa, per aiutare il figlio Maddox a prepararsi per andare via col papà, Kevin Boateng, quindi mezz’ora più tardi è uscita di nuovo con Mattia. Melissa Satta da poco a Verissimo si è dichiarata single, ma a giudicare dai movimenti presso l’abitazione di lui (è stata paparazzata mentre con un mazzo di rose andava via da casa di Mattia) nel giorno di San Valentino, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 marzo 2021) Lui si chiamaed è nipote di Carlo, patron della Stone Island Chi èche ha conquistato l’ex velina di Striscia la notizia? Lui è, nipote di Carlo, patron della Stone Island. Insieme hanno trascorso San Valentino, e poi ieri, come riporta il settimanale Oggi, hanno trascorso la giornata insieme. Poiè tornare a casa, per aiutare il figlio Maddox a prepararsi per andare via col papà, Kevin Boateng, quindi mezz’ora più tardi è uscita di nuovo conda poco a Verissimo si è dichiarata single, ma a giudicare dai movimenti presso l’abitazione di lui (è stata paparazzata mentre con un mazzo di rose andava via da casa di) nel giorno di San Valentino, ...

Advertising

zazoomblog : Melissa Satta nuovamente felice: ritrova il sorriso al fianco di Matteo - #Melissa #Satta #nuovamente #felice: - ValerioDiVince2 : @MediasetTgcom24 Che bello,tra pandemia e vaccini,poter sapere come mangia Melissa Satta - stopridingmyD : @anadiomenee @Deltacetum @Stavrogina_ @StalkerAnsya @draacaaryss LA TISANINA ALLA MELISSA SATTA PAZZESKAAA - cmdotcom : Intimo trasparente e lato b in primo piano: #MelissaSatta scatenata! FOTO - LooksRose : Melissa Satta in Bikini in Porto Rotondo, Sardinia 06/18/2018 -