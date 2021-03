LIVE Strade Bianche donne in DIRETTA: Fisher-Black e Kopecky in avanscoperta (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40 Finito il tratto in sterrato di San Martino in Grania. 11.37 Lotte Kopecky raggiunge la Fisher-Black in vetta alla corsa. il gruppo è a 50”. 11.34 Niamh Fisher-Black ha 25? di vantaggio su Lotte Kopecky (Liv Racing). Il gruppo è poco più dietro, a 30” 11.30 Non c’è riposo per il gruppo: nuovo tentativo di fuga, questa volta di Niamh Fisher-Black (SD Worx) 11.26 Ripresa Elena Pirrone. Gruppo compatto 11.24 Con il passaggio sullo sterrato, il gruppo ha ripreso ad accelerare, lasciando soltanto poco più di venti secondi ad Elena Pirrone 11.21 È cominciato il tratto in sterrato di San Martino in Grania 66 km to go: Pirrone is almost caught as we’re back on gravel and ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Finito il tratto in sterrato di San Martino in Grania. 11.37 Lotteraggiunge lain vetta alla corsa. il gruppo è a 50”. 11.34 Niamhha 25? di vantaggio su Lotte(Liv Racing). Il gruppo è poco più dietro, a 30” 11.30 Non c’è riposo per il gruppo: nuovo tentativo di fuga, questa volta di Niamh(SD Worx) 11.26 Ripresa Elena Pirrone. Gruppo compatto 11.24 Con il passaggio sullo sterrato, il gruppo ha ripreso ad accelerare, lasciando soltanto poco più di venti secondi ad Elena Pirrone 11.21 È cominciato il tratto in sterrato di San Martino in Grania 66 km to go: Pirrone is almost caught as we’re back on gravel and ...

