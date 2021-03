LIVE Sanremo 2021 in DIRETTA venerdì 5 marzo | Mahmood infiamma l’Ariston! Gaudiano trionfa tra i Giovani!

Leggi su oasport

(Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.52: Tra poco la classifica della serata 1.51: Si sono chiuse le esibizioni della serata che finirà ancora più tardi rispetto a ieri 1.48: Stonature assortite in un pezzo blues “vorrei ma non posso” 1.47: Random con ‘Torno a te’ Quando giri intorno a me Sai non mi sembra vero E forse non lo sei Forse è la testa mia Ogni sorriso ricordo sai Quanti sogni nel cassetto che A volte lasciamo alle spalle Non lasciamo la vita di sempre Per paura di restare da soli Quando giri intorno a me Sai non mi sembra vero E forse non lo sei Forse è la testa mia E oggi ritorno a te Torno ad amare almeno Forse non penso più Oggi mi sento vivo E ci perdiamo sempre sul più bello Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo Siamo migliaia e migliaia Ma non ci troviamo Quando giri intorno a me Sai non mi sembra vero E forse non lo sei Forse è ...