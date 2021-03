LIVE – Monza-Pordenone 2-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 6 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Monza-Pordenone, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due pareggi consecutivi, vogliono tornare al successo per tentare l’assalto all’Empoli capolista; i friulani, dal canto loro, arrivano da tre sconfitte nelle ultime quattro gare e sperano di rialzare la testa al più presto. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 6 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Monza (4-3-1-2): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Sampirisi; Frattesi; Scozzarella, Armellino, Boateng; Gytkjaer, Mota.Allenatore: Brocchi. Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventiseiesima giornata di. I padroni di casa, reduci da due pareggi consecutivi, vogliono tornare al successo per tentare l’assalto all’Empoli capolista; i friulani, dal canto loro, arrivano da tre sconfitte nelle ultime quattro gare e sperano di rialzare la testa al più presto. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 6 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Sampirisi; Frattesi; Scozzarella, Armellino, Boateng; Gytkjaer, Mota.Allenatore: Brocchi.(4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, ...

