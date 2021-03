Lady Musacchio ha già conquistato i tifosi della Lazio | scatto in bianco e nero hot

(Di sabato 6 marzo 2021) Istanno imparando a conoscere una wag, arrivata da poco. Si tratta di Irene Gonzalez, compagna di Mateoe mamma di due bellissimi gemelli.caption id="attachment 114003" align="alignnone" width="1024" Instagram/caption"Wind & Sand"L'ultimopubblicato dalla wag laziale, conquistandoe raccogliendo like e complimenti a profusione. Irene è in posa sulla spiaggia tra "sabbia e vento". Come tante altre wags anchenon vede l'ora che arrivi la sua stagione preferita, l'estate.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CL7YifJsnCP/" Golssip.

Advertising

salvione : Lady Musacchio incantata da Roma: “Innamorata” - laziolibera : Lady Musacchio incantata da Roma: “Innamorata” - sportli26181512 : Lady Musacchio incantata da Roma: “Innamorata”: La bella Irene è arrivata da poco nella Capitale dopo che il marito… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Musacchio

Corriere dello Sport.it

ROMA - Le giornate di una primavera anticipata invogliano a godersi il sole della Capitale. E Irene, moglie del difensore della Lazio, passeggia tra le bellezze della città. Da circa un mese è arrivata da Milano con il resto della famiglia: segue il marito anche in biancoceleste. Sono ...è nata in Spagna il 22 giugno 1991 e ha conosciuto il calciatore quando ancora militava nel Villarreal. I due sono stati subito considerati come una delle coppie più sexy del mondo del ...ROMA - Le giornate di una primavera anticipata invogliano a godersi il sole della Capitale. E Irene Musacchio, moglie del difensore della Lazio, passeggia tra le bellezze della città. Da circa un mese ...Alla scoperta di Irene Gonzalez Toboso: sexy fidanzata del nuovo acquisto biancoceleste Mateo Musacchio laureata in Medicina ...