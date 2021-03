Inzaghi | “Pareggio giusto ma alla fine potevamo andare a vincerla”

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Spezia – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo dello Spezia. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Picco” per affrontare la formazione di Vincenzo Italiano. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i liguri. Gaich – Ha 20 anni e non bisogna dargli troppe responsabilità, era stato fermo 50 giorni e aveva bisogno di allenarsi. Purtroppo avevamo un giorno in meno di riposo rispetto a loro e si è visto nel secondo tempo. Gaich aveva 50 minuti, ho cercato di alternare gli attaccanti e. Va bene così, era importante muovere la classifica. Tattica – Non avevo neanche un terzino, c’era ...

Il Benevento di Pipposfiora una grande vittoria esterna in casa dello Spezia , ma alla fine deve accontentarsi di un. Al primo gol in giallorosso del "Tanque" Gaich , arrivato al 24' del primo tempo, ha ...Specie per, che da più tempo ci pare a digiuno di vittorie: il Benevento manca l'... Per la compagine bianconera questa è un buon momento: i friulani sono di ritorno da un buon...I tre punti, per entrambe, pesano tantissimo, il pareggio, tra le due, servirebbe più ai biancocelesti ... Ma come arrivano Pirlo e Inzaghi alla sfida dello Juventus Stadium? Non benissimo. Il maestro ...Spezia Benevento 1-1. Giallorossi in vantaggio col primo gol di Gaich, pareggia Verde solo nella ripresa. AI punti meglio lo Spezia che prende anche 2 pali.