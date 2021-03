Il timor di firma e l’abuso di ufficio Il punto di Balducci

(Di sabato 6 marzo 2021) Nella previsione di una valanga di lavori pubblici da realizzare grazie alla manna del Next Generation EU, si è aperto un dibattito sul fenomeno noto come “paura dire”, fenomeno che sembra essere una delle cause della lentezza nella realizzazione di opere pubbliche. Per arginare questo fenomeno viene da alcuni proposto di rendere difficile il ricorso da parte della magistratura al reato di “abuso di”, reato che aveva sostituito quello di “interesse privato in atto d’” ritenuto a suo tempo causa di disfunzioni varie. Che alla base del terrore ci sia un atteggiamento inquisitorio della magistratura ordinaria e di quella contabile è molto probabile. Ricordo ancora vari anni fa un convegno organizzato dall’Andigel (Associazione nazionale direttori generali enti locali) al Cerisdi di Palermo ...

