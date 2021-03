Il primo squillo di Gaich non basta: Benevento raggiunto dallo Spezia (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa Spezia – Continuano a camminare a braccetto Spezia e Benevento in classifica. Le formazioni di Italiano e Inzaghi pareggiano per la prima volta nelle loro storia, raggiungendo quota 26 punti. Un pari che non permette a nessuna delle due di compire un passo avanti verso una salvezza che andrà conquistata nelle prossime dodici giornate. Lo Spezia recrimina per le due traverse colpite, il Benevento risponde con una prestazione gagliarda dopo le ultime vicende che hanno portato alla mancata convocazione di Schiattarella e Insigne. La partita – Consueto 4-3-3 per Italiano, il tecnico dello Spezia recupera Pobega che si accomoda però in panchina. Attacco pesante per i liguri, al fianco di Nzola ci sono infatti Verde e Gyasi. Tra assenze e necessità, Inzaghi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa– Continuano a camminare a braccettoin classifica. Le formazioni di Italiano e Inzaghi pareggiano per la prima volta nelle loro storia, raggiungendo quota 26 punti. Un pari che non permette a nessuna delle due di compire un passo avanti verso una salvezza che andrà conquistata nelle prossime dodici giornate. Lorecrimina per le due traverse colpite, ilrisponde con una prestazione gagliarda dopo le ultime vicende che hanno portato alla mancata convocazione di Schiattarella e Insigne. La partita – Consueto 4-3-3 per Italiano, il tecnico dellorecupera Pobega che si accomoda però in panchina. Attacco pesante per i liguri, al fianco di Nzola ci sono infatti Verde e Gyasi. Tra assenze e necessità, Inzaghi ...

Advertising

anteprima24 : ** Il primo squillo di Gaich non basta: ##Benevento ... ** - infoitsport : Spezia-Benevento 0-1 al 45’. Decide il primo squillo italiano del Tanque Gaich - GIUSPEDU : RT @MilanPress_it: 11' - Ci prova Coubis sulla destra, pallone in mezzo per Hilali che però non arriva sul pallone. Primo squillo davanti p… - MilanPress_it : 11' - Ci prova Coubis sulla destra, pallone in mezzo per Hilali che però non arriva sul pallone. Primo squillo dava… - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: 14' Primo squillo di Delpupo! Cross da destra, incornata alta dell'argentino #PrimaveraTIM #forzaCasteddu -