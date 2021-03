Il Cts: «Misure più restrittive con scuole chiuse» (Di sabato 6 marzo 2021) Il Cts ha consigliato al Governo di entrare subito in lockdown nel momento in cui si superi la soglia dei 250 contagi per 100mila abitanti. La situazione epidemiologica del Paese è troppo complessa. Con le scuole chiuse occorrono Misure più rigide. Lo riferisce l’Agi, che parla di un suggerimento fortemente “caldeggiato” dagli esperti all’esecutivo. Il limite dei 250 casi compare nel Dpcm che entra in vigore oggi, ma rimette ai governatori la possibilità di decidere se attuare o meno la zona rossa. Per il Cts però il cambio di colore non dovrebbe essere facoltativo alla luce della condizione di stremo in cui versa il Paese. I dati sui contagi mostrano un chiaro peggioramento, con l’Rt in salita, tra l’altro riferito a dati di 15 giorni fa, troppo vecchi, per gli esperti. Per il Cts la ricetta migliore sarebbe il lockdown estremo, come ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Il Cts ha consigliato al Governo di entrare subito in lockdown nel momento in cui si superi la soglia dei 250 contagi per 100mila abitanti. La situazione epidemiologica del Paese è troppo complessa. Con leoccorronopiù rigide. Lo riferisce l’Agi, che parla di un suggerimento fortemente “caldeggiato” dagli esperti all’esecutivo. Il limite dei 250 casi compare nel Dpcm che entra in vigore oggi, ma rimette ai governatori la possibilità di decidere se attuare o meno la zona rossa. Per il Cts però il cambio di colore non dovrebbe essere facoltativo alla luce della condizione di stremo in cui versa il Paese. I dati sui contagi mostrano un chiaro peggioramento, con l’Rt in salita, tra l’altro riferito a dati di 15 giorni fa, troppo vecchi, per gli esperti. Per il Cts la ricetta migliore sarebbe il lockdown estremo, come ...

Advertising

HuffPostItalia : Covid, Cts: servono misure più dure con scuole chiuse - sole24ore : Nuovo #Dpcm: ecco tutte le misure che entreranno in vigore dal 6 marzo e saranno applicate per un mese (quindi anch… - Franxis_Drake : RT @giangiuz70: @NicolaPorro @amata_andrea Il CTS queste cose le mette nero su bianco da un anno ed è per questo che i verbali vengono secr… - napolista : Il Cts: «Misure più restrittive con scuole chiuse» Per gli esperti la ricetta migliore sarebbe il lockdown come a m… - infoitinterno : Cts: “Misure più dure con scuole chiuse” -