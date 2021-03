Daydreamer anticipazioni 8 marzo 2021, Yigit in ansia per Sanem (Di domenica 7 marzo 2021) Sanem e Can sono soli nel bosco e in questa puntata di Daydreamer vedrete che, chiarito il piccolo incidente tra di loro, i due passano l’intera notte del bosco. Yigit non vedendola tornare inizia a temere che tra la Aydin e il Divit possa accadere qualcosa che li faccia riavvicinare. Per questo motivo sente che deve fare qualcosa per scongiurare il pericolo. Sanem in cuor suo ama ancora Can e Yigit vuole averla tutta per se, convinto che ormai manche poco per far capitolare la giovane scrittrice. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer puntate dall’8 al 12 marzo 2021: Yigit chiede a Sanem di sposarlo Nelle puntate della prossima settimana la Aydin riceverà inaspettatamente una proposta di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 7 marzo 2021)e Can sono soli nel bosco e in questa puntata divedrete che, chiarito il piccolo incidente tra di loro, i due passano l’intera notte del bosco.non vedendola tornare inizia a temere che tra la Aydin e il Divit possa accadere qualcosa che li faccia riavvicinare. Per questo motivo sente che deve fare qualcosa per scongiurare il pericolo.in cuor suo ama ancora Can evuole averla tutta per se, convinto che ormai manche poco per far capitolare la giovane scrittrice. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate dall’8 al 12chiede adi sposarlo Nelle puntate della prossima settimana la Aydin riceverà inaspettatamente una proposta di ...

