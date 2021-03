Covid Italia, Speranza: “Marzo non sarà semplice, virus circola” (Di sabato 6 marzo 2021) Nella lotta al Covid in Italia “questo mese di Marzo non sarà semplice, dobbiamo mettere in campo ogni sforzo e ogni energia e farlo, come stiamo facendo oggi, unendo tutte le forze: la croce rossa, le ferrovie, la regione, il Governo. Tutti insieme per provare a vincere questa battaglia”. Lo ha affermato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza, all’inaugurazione del nuovo centro vaccinale contro il Coronavirus alla Stazione Termini di Roma. “Come istituzioni, unite, chiediamo ancora alle persone la massima attenzione e cautela, perché il virus circola e non si può abbassare la guardia. Ma vogliamo rivolgere anche un messaggio di fiducia perché questa battaglia la vinceremo e l’arma principale è proprio il vaccino. Insistiamo e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Nella lotta alin“questo mese dinon, dobbiamo mettere in campo ogni sforzo e ogni energia e farlo, come stiamo facendo oggi, unendo tutte le forze: la croce rossa, le ferrovie, la regione, il Governo. Tutti insieme per provare a vincere questa battaglia”. Lo ha affermato oggi il ministro della Salute Roberto, all’inaugurazione del nuovo centro vaccinale contro il Coronaalla Stazione Termini di Roma. “Come istituzioni, unite, chiediamo ancora alle persone la massima attenzione e cautela, perché ile non si può abbassare la guardia. Ma vogliamo rivolgere anche un messaggio di fiducia perché questa battaglia la vinceremo e l’arma principale è proprio il vaccino. Insistiamo e ...

