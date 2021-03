Covid | i dati di oggi | +46 terapie intensive e +327 ricoveri ordinari

(Di sabato 6 marzo 2021) Secondo il bollettino del 6 marzo, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono un totale di 2.571. Le persone che invece si trovano nei repartisono in tutto 20.701. In 24 ore, riscontrati 23.641 i nuovi casi. I nuovi decessi sono 307, per un totale di 99.578

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

- 19, peggiorano ancora i: tamponi positivi all'11,2%. Tredici nuove vittime 5 marzo 2021 Sono 2.843 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 405 casi ...... presenti in centro per i controlli intensificati viste anche le nuove disposizioni anti -, ... Nel frattempo, però, gli autori dell'aggressione si eranoalla fuga. Ma sempre nel tardo ...RIETI - Nell’anno della pandemia il Reatino è stato un territorio abbastanza resiliente. Nel 2020 i decessi avvenuti in tutta la provincia sono stati 2.082 contro i 1.976 di media ...Per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, le società sportive di Bagnolo (Calcio a 5, Heron, Zuccagialla,Virtus, Bagnolese, Skating Club, Danza viva e Volley Torrazzo) sospendono l’attività g ...