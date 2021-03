Caos a Roma, spara due colpi in aria e poi scappa contromano: folle inseguimento al Nuovo Salario (Di sabato 6 marzo 2021) Tanta paura per i residenti del Nuovo Salario che si sono trovati ad assistere ad un’inseguimento da ‘film’. Tutto parte da una sparatoria in via Chiusa dove un uomo ha estratto una pistola e fatto partire due colpi in aria. L’uomo poi è salito in macchina ed è scappato via ad alta velocità, guidando contro mano: è partito così l’inseguimento da parte di tre macchine dei Carabinieri. Tutta la zona è presidiata dalle forze dell’ordine per rintracciare l’uomo armato, fortunatamente non sono stati riportati feriti. Si allertano i residenti il quartiere a prestare attenzione, non uscire e aspettare che i Carabinieri arrestino il malvivente. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) Tanta paura per i residenti delche si sono trovati ad assistere ad un’da ‘film’. Tutto parte da unatoria in via Chiusa dove un uomo ha estratto una pistola e fatto partire duein. L’uomo poi è salito in macchina ed èto via ad alta velocità, guidando contro mano: è partito così l’da parte di tre macchine dei Carabinieri. Tutta la zona è presidiata dalle forze dell’ordine per rintracciare l’uomo armato, fortunatamente non sono stati riportati feriti. Si allertano i residenti il quartiere a prestare attenzione, non uscire e aspettare che i Carabinieri arrestino il malvivente. su Il Corriere della Città.

