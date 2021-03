Calcio | Milan | fondo World Lab Technologies interessato all' acquisto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - Gli studi legali gestiti dagli avvocati Felice Raimondo, Gianluca Frate e il Dott. Mauro Gagliardi hanno annunciato, attraverso un comunicato, l'interesse all'delda parte deldi investimentoLabdell'imprenditore moldavo Alexandr Jucov. "Gli studi legali gestiti dagli avvocati Felice Raimondo, Gianluca Frate e il Dott. Mauro Gagliardi – titolare del Marriotts Legal Service – hanno ricevuto il mandato per gestire in Italia l'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in merito alla possibile acquisizione della società calcistica ACS.p.a. da parte deldi investimentoLabinc., facente capo al sig. Alexandr Jucov". "WLT è un ...