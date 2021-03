Calcio: Fonseca, ‘Roma migliorata quasi in tutto’ (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – “La Roma è migliorata quasi tutto rispetto allo scoro anno cambia solo il numero dei gol presi”. Lo dice l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in merito alla stagione della propria squadra. Il tecnico portoghese, alla vigilia del match con il Genoa, annuncia la presenza in campo di Smalling e Pedro e commenta il momento di Borja Mayoral. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – “La Roma ètutto rispetto allo scoro anno cambia solo il numero dei gol presi”. Lo dice l’allenatore della Roma, Paulo, in merito alla stagione della propria squadra. Il tecnico portoghese, alla vigilia del match con il Genoa, annuncia la presenza in campo di Smalling e Pedro e commenta il momento di Borja Mayoral. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

