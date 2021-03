Amadeus svela il retroscena | “Me la sono trovata dietro le quinte” – VIDEO

(Di sabato 6 marzo 2021)hato undecisamente interessante prima di andare in onda con la quinta serata di Sanremo 2021. L’episodio ha catturato l’attenzione di tutti i telespettatoriè stato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Serena Rossi al Festival svela la canzone segreta di Amadeus #Sanremo2021 #Ansa - tempoweb : Da 'Franci' a 'Cucciolo', la Palombelli svela i nomignoli di Rutelli nell'intimità #Palombelli #Sanremo2021… - zazoomblog : Sanremo 2021 la moglie di Amadeus svela un retroscena “piccante”: ecco cosa ha rivelato - #Sanremo #moglie… - blogtivvu : #Sanremo2021, la moglie di #Amadeus svela un retroscena “piccante” - Ileniasa25 : RT @Novella_2000: Amadeus svela la verità sul palloncino a forma di fallo #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus svela

L'unico che avrebbe cercato di guidare la barca è. Io e Fiorello facciamo quello che ci passa per la testa. Sarebbe stata una reunion al pari de I Ricchi e poveri. Lavoriamo assieme da tanti ...'Non c'è ancora stato alcun ragionamento,ha fatto un grandissimo lavoro . Dopo aver ... stiamo ragionando su un possibile evento ma non si è mai parlato di Sanremo'il Direttore di Rai 1 ...Zlatan Ibrahimovic ha svelato la “ formazione ” del Festival di Sanremo 2021. All’ attacco c’è Zlatan, insieme a Ibra. Il centrocampo è di Fiorello, perché è un “ fantasista ”. “ Il calcio senza la fa ...All'ultima puntata di Sanremo, tra gli ospiti che presenzieranno ci sarà anche Giovanna Botteri che ha svelato un curioso retroscena.