Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

oggi, venerdì 5 marzo, andrà in scena il match tra lo Zalgiris Kaunas e l'AX Armani Exchange Milano, valido per la ventottesima giornata della EuroLeague 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming. Non è un match da dentro o fuori, ma dopo il ko casalingo contro il Fenerbahce l'AX Armani Exchange Milano trova nella sfida di questa sera in Lituania un possibile spartiacque nella corsa europea. I ragazzi di Ettore Messina sono attualmente terzi in classifica, ma hanno solo quattro punti da difendere sulla nona in classifica che è proprio lo Zalgiris Kaunas. Un successo esterno vorrebbe dire staccare nettamente i

