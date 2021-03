Un errore chiudere le scuole. Così si favoriscono i contagi. Vacca (M5S): “La scelta del Governo è un controsenso. Per gli studenti la classe è il luogo più sicuro” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Non si può scommettere sui giovani e poi chiudere le scuole: è un controsenso”. Parola di Gianluca Vacca, deputato M5S, ex sottosegretario ai Beni e le attività culturali del Conte I. Secondo l’esponente pentastellato la stretta sulle scuole rischia di contribuire alla diffusione dei contagi “perché non mandare i ragazzi a scuola vuol dire dare loro la possibilità di frequentare altri luoghi ben meno sicuri delle classi, dove sappiamo che si rispettano le distanze e si usano sempre le mascherine”. Laddove “le scuole devono essere le prime ad aprire e le ultime a chiudere”. Il premier Mario Draghi nel suo discorso per la fiducia ha messo al centro i giovani. E, come riferisce il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ha chiesto di riportare la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) “Non si può scommettere sui giovani e poile: è un”. Parola di Gianluca, deputato M5S, ex sottosegretario ai Beni e le attività culturali del Conte I. Secondo l’esponente pentastellato la stretta sullerischia di contribuire alla diffusione dei“perché non mandare i ragazzi a scuola vuol dire dare loro la possibilità di frequentare altri luoghi ben meno sicuri delle classi, dove sappiamo che si rispettano le distanze e si usano sempre le mascherine”. Laddove “ledevono essere le prime ad aprire e le ultime a”. Il premier Mario Draghi nel suo discorso per la fiducia ha messo al centro i giovani. E, come riferisce il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, ha chiesto di riportare la ...

AnnaZavaritt : @AdalucDe @Palazzo_Chigi @elenabonetti Lo so e ammiro il lavoro della Ministra. Ma perché rifare gli stessi errori?… - Debbie28366749 : RT @Read2morrow: @Cloffio1 @saylorglitch @Debbie28366749 Infatti @Cloffio1; è inaccettabile. Ma l’errore non è nel fare un aperitivo è nell… - FedericoRana1 : @Dario_Donato Però Dario, come scrivevi ieri tu, chiudere facendo passare altri giorni, visti i dati, sarebbe stato… - Read2morrow : @Cloffio1 @saylorglitch @Debbie28366749 Infatti @Cloffio1; è inaccettabile. Ma l’errore non è nel fare un aperitivo… - vitcastagna : @dalpha423 @pfmajorino Giusto! Secondo mio modesto parere bisognava chiudere tutto inizio ottobre almeno per 3 sett… -