Traffico Roma del 05-03-2021 ore 19:30 (Di venerdì 5 marzo 2021) Luceverde Roma Buonasera avevi trovate l'ultimo appuntamento della giornata abbiamo ancora code sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra le uscite Corso di Francia e viale della Moschea a causa di un incidente le cose sono in direzione San Giovanni altre cose sempre nella stessa direzione anche tra viene Monti Tiburtini e il video per la Roma L'Aquila andiamo ora sul Raccordo Anulare Si procede a rilento sulla carreggiata esterna tra Laurentina e la Tuscolana in diminuzione anche le code che troviamo sulla carreggiata interna tra la Nomentana e la Prenestina diminuisco le code dovute ai lavori in corso anche sul viadotto della Magliana da viale Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l'Eur vi ricordiamo che la carreggiata in direzione Fiumicino verrà riaperta alle 22 di questa sera ma alla stessa ora verrà chiusa la carreggiata in direzione ...

