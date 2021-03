Torino, si ferma Izzo: lombalgia per il difensore granata (Di venerdì 5 marzo 2021) Brutte notizie per Davide Nicola: Armando Izzo non si è allenato questo pomeriggio per un problema di lombalgia Armando Izzo non si è allenato questo pomeriggio al Filadelfia a causa di una lombalgia. Questo il report del club granata. «Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Davide Nicola, dopo l’attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema, lavoro sul possesso palla e infine ha fatto svolgere una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Solo terapie per Armando Izzo, causa lombalgia: le condizioni del difensore verranno rivalutate domani. Il programma di sabato 6 marzo prevede la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e – per i calciatori convocati – la partenza per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Brutte notizie per Davide Nicola: Armandonon si è allenato questo pomeriggio per un problema diArmandonon si è allenato questo pomeriggio al Filadelfia a causa di una. Questo il report del club. «Allenamento pomeridiano per ilal Filadelfia. Davide Nicola, dopo l’attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema, lavoro sul possesso palla e infine ha fatto svolgere una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Solo terapie per Armando, causa: le condizioni delverranno rivalutate domani. Il programma di sabato 6 marzo prevede la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e – per i calciatori convocati – la partenza per ...

ZZiliani : Non è mai troppo tardi. La #ASL di Torino, come quella di Napoli, ferma il #Torino causa contagio #Covid. Nessuno d… - GoalItalia : Altro problema per il Torino e Davide Nicola: si ferma anche Izzo, in dubbio la sua presenza a Crotone ?? - Toro_News : ?? | ALLENAMENTO Brutte notizie dal #Fila: si ferma #Izzo a causa di una lombalgia. Le sue condizioni verranno riva… - giannileft : @bravimabasta Qui a Torino si suona anche in pieno lockdown,come vedi. Nessuno ferma la musica,nessuno. - solops : Torino, la polizia ferma due feste private: sanzionate una quarantina di persone -