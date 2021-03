“Sto con un ragazzo, siamo felici”. L’ospite di Barbara D’Urso allo scoperto dopo l’addio dall’attrice (Di venerdì 5 marzo 2021) Chando Erik Luna, il noto modello spagnolo costantemente pronto a prestare la sua presenza durante le ospitate nel salotto pomeridiano gestito magistralmente da Barbara D’Urso, tra Live – Non è la D’Urso e Domenica Live, ha confessato inaspettatamente una notizia che davvero in pochi immaginavano. La notizia è che il noto personaggio dello spettacolo si sta frequentando con un ragazzo di nome Juan. L’inaspettato coming out di Chando Erik Luna irrompe con stupore tra le notizie scandalistiche, proprio perché lo spagnolo è da sempre stato oggetto di gossip per la nota relazione intessuta con Grecia Colmenares, la regina delle telenovelas. “Mi sono fidanzato con Juan, è un uomo. Sto con Juan e siamo molto felici. Ormai stiamo insieme da un anno. Lui è un ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 5 marzo 2021) Chando Erik Luna, il noto modello spagnolo costantemente pronto a prestare la sua presenza durante le ospitate nel salotto pomeridiano gestito magistralmente da, tra Live – Non è lae Domenica Live, ha confessato inaspettatamente una notizia che davvero in pochi immaginavano. La notizia è che il noto personaggio dello spettacolo si sta frequentando con undi nome Juan. L’inaspettato coming out di Chando Erik Luna irrompe con stupore tra le notizie scandalistiche, proprio perché lo spagnolo è da sempre stato oggetto di gossip per la nota relazione intessuta con Grecia Colmenares, la regina delle telenovelas. “Mi sono fidanzato con Juan, è un uomo. Sto con Juan emolto. Ormai stiamo insieme da un anno. Lui è un ...

