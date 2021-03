Sassuolo-Napoli, ‘Il Mattino’: “De Laurentiis infuriato per l’arbitraggio. Chiamate a Gravina” (Di venerdì 5 marzo 2021) Aurelio De Laurentiis avrebbe dimostrato furioso dissenso in merito la gestione di Valerio Marini e Paolo Mazzoleni, rispettivamente arbitro e responsabile var di Sassuolo-Napoli. Il match valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2020/2021 ha regalato uno spettacolare 3-3, limitante per i partenopei, in vantaggio al 90? con Insigne e ripresi da un rigore di Caputo. Proprio l’ultimo penalty in favore degli emiliani avrebbe fatto infuriare De Laurentiis, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’. Il patron azzurro sarebbe stato protagonista di Chiamate ripetute a Gabriele Gravina, presidente Federale, al fine di protestare per l’arbitraggio evidentemente avverso. De Laurentiis non avrebbe accettato la massima sanzione allo ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Aurelio Deavrebbe dimostrato furioso dissenso in merito la gestione di Valerio Marini e Paolo Mazzoleni, rispettivamente arbitro e responsabile var di. Il match valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2020/2021 ha regalato uno spettacolare 3-3, limitante per i partenopei, in vantaggio al 90? con Insigne e ripresi da un rigore di Caputo. Proprio l’ultimo penalty in favore degli emiliani avrebbe fatto infuriare De, secondo quanto riportato da ‘Il. Il patron azzurro sarebbe stato protagonista diripetute a Gabriele, presidente Federale, al fine di protestare perevidentemente avverso. Denon avrebbe accettato la massima sanzione allo ...

sscnapoli : In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenz… - ZZiliani : Imperdonabile ingenuità finale del #Napoli, giusto rigore per il #Sassuolo e 3-3 all'ultimo tuffo. Resta il disgust… - angelomangiante : Effettuati esami strumentali oggi per #Veretout. Confermata la lesione al flessore. Stop di un mese circa. Salt… - RadioSportiva : #ADL furioso per l'arbitraggio di Sassuolo-#Napoli: telefonate roventi con Gravina - monaco1927 : RT @angelomangiante: Effettuati esami strumentali oggi per #Veretout. Confermata la lesione al flessore. Stop di un mese circa. Salterà… -