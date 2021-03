Sanremo2021: il pezzi più passati in radio secondo EarOne (Di venerdì 5 marzo 2021) A due giorni dalla finale, ecco quali sono i pezzi di Sanremo 2021 più trasmessi dalle radio secondo la classifica di EarOne Sanremo 2021: ecco le canzoni più passate in radio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021) A due giorni dalla finale, ecco quali sono idi Sanremo 2021 più trasmessi dallela classifica diSanremo 2021: ecco le canzoni più passate insu Notizie.it.

_the_jackal : La ballerina di Colapesce e Di Martino balla mentre dietro di lei Sanremo crolla a pezzi #Sanremo2021 - RaiRadio2 : «Solitamente i nostri pezzi non sono adatti al Festival ma quest’anno ci è stata data l’occasione di salire su ques… - enniopugli : Io sono a pezzi al lavoro per colpa di Sanremo 2021, vi odio, nemmeno avessi fatto serata e tornato alle 6.00 #Sanremo2021 - 95_addicted : RT @borraccino_: Addirittura i Negramaro con 3 pezzi, cosa che non hanno fatto la Pausini e la Bertè. Ma perché mi chiedo, perché?! #Sanrem… - SilviaStrada1 : Secondo me non è il livello delle canzoni ad essere basso (su Spotify ascolto #Ora o #Arnica e trovo che siano bei… -