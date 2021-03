Sanremo | Nuove Proposte | Gaudiano dedica vittoria a padre scomparso e si commuove

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Dedico questo premio a mioe alla mia famiglia. Due anni fa mioè andato via, ma adesso lo sento qua con me. Grazie a tutti”. Così il vincitore delledel 71mo festival dicommenta a caldo lando il premio aldue anni fa. L'articolo CalcioWeb.

_the_jackal : Sanremo dura talmente tanto che le nuove proposte quando arriviamo alla fine sono già diventate vecchie leggende… - IlContiAndrea : LEZIONI DI VOLO di #Wrongonyou è la canzone vincitrice della classifica ‘Finalmente Sanremo’ di #RTL1025, realizzat… - RadioItalia : #Sanremo2021: pronti per la quarta serata. L'abbraccio a @Simo_Ventura, l'analisi degli ascolti e la finale delle N… - elio_dalterio : RT @_the_jackal: Sanremo dura talmente tanto che le nuove proposte quando arriviamo alla fine sono già diventate vecchie leggende #Sanremo2… - Ciop61Cip : RT @rtl1025: Oggi finalissima delle #NuoveProposte, ora tocca a: ?? Folcast ?? Scopriti ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? Vota #Scoprit… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Nuove

Gaudiano con il brano Polvere da sparo vince il festival ditra leProposte. Secondo Davide Shorty con il brano Regina, terzo Folcast con il brano Scopriti, quarto Wrongonyou con il brano Lezioni di volo. A votare sono stati chiamati la sala ...Gaudiano con il brano 'Polvere da sparo' vince il festival di2021 tra leProposte . Secondo Davide Shorty con il brano 'Regina', terzo Folcast con il brano 'Scopriti', quarto Wrongonyou con il brano 'Lezioni di volo'. A votare sono stati chiamati ...Due anni fa mio padre è andato via, ma adesso lo sento qua con me', le prime parole del neo vincitore Gaudiano ha battuto Davide Shorty, secondo, Folcast e Wrongonyou - vincitore del premio della crit ...Il cantante pugliese, Luca Gaudiano, ce l’ha fatta. Con la sua “Polvere da Sparo” ha vinto il festival di Sanremo 2021 per le nuove proposte.In lacrime, ha dedicato la canzone al padre scomparso due a ...