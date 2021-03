Sanremo 2021: la classifica dei brani più passati in radio (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo la classifica della giuria demoscopica e quella dell’orchestra di Sanremo, ecco la lista dei brani sanremesi più passati dalle radio. EarOne calcola per punteggio i passaggi in radio delle canzoni del Festival e quotidianamente stila una classifica. Per adesso il pezzo più trasmesso è quello di Francesca Michielin e Fedez, seguito da quello di Colapesce e DiMartino e Irama. Subito fuori dal podio Gaia, Annalisa, Malika e Noemi, in pratica i pezzi più orecchiabili 26. Ghemon – Momento perfetto (59 emittenti) 25. Extraliscio – feat. Davide Toffolo (33 emittenti) 24. Random – Torno a te (36 emittenti) 23. Bugo – E invece si (47 emittenti) 22. Arisa – Potevi fare di più (61 emittenti) 21. Gio Evan – Arnica (42 emittenti) 20. Aiello – Ora (61 emittenti) 19. Francesco ... Leggi su biccy (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo ladella giuria demoscopica e quella dell’orchestra di, ecco la lista deisanremesi piùdalle. EarOne calcola per punteggio i passaggi indelle canzoni del Festival e quotidianamente stila una. Per adesso il pezzo più trasmesso è quello di Francesca Michielin e Fedez, seguito da quello di Colapesce e DiMartino e Irama. Subito fuori dal podio Gaia, Annalisa, Malika e Noemi, in pratica i pezzi più orecchiabili 26. Ghemon – Momento perfetto (59 emittenti) 25. Extraliscio – feat. Davide Toffolo (33 emittenti) 24. Random – Torno a te (36 emittenti) 23. Bugo – E invece si (47 emittenti) 22. Arisa – Potevi fare di più (61 emittenti) 21. Gio Evan – Arnica (42 emittenti) 20. Aiello – Ora (61 emittenti) 19. Francesco ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - zazoomblog : Sanremo: Ermal Meta in testa alla top ten della classifica generale terza serata - #Sanremo: #Ermal #testa #della - zazoomblog : Sanremo 2021 ecco la classifica generale big della terza serata - #Sanremo #classifica #generale #della -