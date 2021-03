Roma, Zaniolo scalpita: “Voglio tornare a sudare e gioire per questa magica maglia” (Di venerdì 5 marzo 2021) “L’attesa aumenta il desiderio, manca sempre meno per tornare a sudare e gioire per questa magica maglia”. Nicolò Zaniolo non vede l’ora di tornare a giocare e lo fa sapere ai suoi followers con tanto di cuoricino ad accompagnare la foto che lo ritrae con la maglia della Roma. Il classe 1999 ha anche postato, con una storia di Instagram, una carrellata di immagini di alcune sue giocate e gol spettacolari, oltre ad un breve filmato mentre lavora in palestra. Tanti i commenti dei tifosi giallorossi che hanno spronato Zaniolo in vista del ritorno in campo fissato per aprile. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) “L’attesa aumenta il desiderio, manca sempre meno perper”. Nicolònon vede l’ora dia giocare e lo fa sapere ai suoi followers con tanto di cuoricino ad accompagnare la foto che lo ritrae con ladella. Il classe 1999 ha anche postato, con una storia di Instagram, una carrellata di immagini di alcune sue giocate e gol spettacolari, oltre ad un breve filmato mentre lavora in palestra. Tanti i commenti dei tifosi giallorossi che hanno spronatoin vista del ritorno in campo fissato per aprile. SportFace.

