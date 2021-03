Psg-Barcellona: probabili formazioni e in tv (Di venerdì 5 marzo 2021) Psg-Barcellona, match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions 2020/2021, si giocherà mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa, forti del 1-4 dell’ andata, hanno la qualificazione ai quarti di finale praticamente già in tasca.Dall’ altra parte, invece, dovranno compiere un’impresa per ribaltare un passivo pesantissimo. Psg-Barcellona: le probabili formazioni Solito 4-2-3-1 per Pochettino che non recuoera Neymar e Di Maria. In porta ci sarà Navas, davanti a lui il quartetto difensivo sarà composto da Florenzi, Marquinos, Kimbembe, e Kurzawa. A centrocampo, Guyede e Paredes. In avanti, Kean, Verratti e Icardi sosterranno Mbappe’. Koeman risponderà con il 4-3-3: Ter Stegen tra i pali, Dest, Jordi Alba, Lengelet e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Psg-, match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions 2020/2021, si giocherà mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa, forti del 1-4 dell’ andata, hanno la qualificazione ai quarti di finale praticamente già in tasca.Dall’ altra parte, invece, dovranno compiere un’impresa per ribaltare un passivo pesantissimo. Psg-: leSolito 4-2-3-1 per Pochettino che non recuoera Neymar e Di Maria. In porta ci sarà Navas, davanti a lui il quartetto difensivo sarà composto da Florenzi, Marquinos, Kimbembe, e Kurzawa. A centrocampo, Guyede e Paredes. In avanti, Kean, Verratti e Icardi sosterranno Mbappe’. Koeman risponderà con il 4-3-3: Ter Stegen tra i pali, Dest, Jordi Alba, Lengelet e ...

