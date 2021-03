Pomeriggio 5, la Ruta confessa: Zorzi è sparito (Di venerdì 5 marzo 2021) A Pomeriggio 5 ospite di Barbara d’Urso c’è ancora una volta Maria Teresa Ruta. Con l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è parlato di Tommaso Zorzi e del loro rapporto. Un’amicizia finita con la conclusione del programma? Sembra proprio essere così. Che cosa è successo tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi? A Pomeriggio 5, ospite di Barbara d’Urso, l’ex moglie di Amedeo Goria ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 5 marzo 2021) A5 ospite di Barbara d’Urso c’è ancora una volta Maria Teresa. Con l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è parlato di Tommasoe del loro rapporto. Un’amicizia finita con la conclusione del programma? Sembra proprio essere così. Che cosa è successo tra Maria Teresae Tommaso? A5, ospite di Barbara d’Urso, l’ex moglie di Amedeo Goria ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta: 'Mai più'. Bomba dalla D'Urso, con Tommaso Zorzi è finita malissimo - annatiesse : @xlarrysarms ma lazzaro ha affermato che lui non sa se tommy e la ruta si son sentiti (cosa confermata da lei a pom… - infoitcultura : Maria Teresa Ruta gela fidanzata di Goria a Pomeriggio 5: “Una delle tante” - Luigi68367236 : RT @Tapparella1: La ruta che balbetta a pomeriggio 5!!!!! Barbara:sei rimasta in buoni rapporti con tutti??? MTR: SI Barbara: ma... Tutti… - indovinachixx : @Armata_Ruta Povere quelle del tzvip che hanno seguito tutto il pomeriggio per sapere che mtr si vuole sposare sott’acqua -