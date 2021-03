Polizia: Salvini, 'stimo Giannini, lo incontrerò prossima settimana' (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Ho fatto i miei complimenti al nuovo capo della Polizia personalmente, mi ha risposto molto gentilmente. Ho lavorato con lui all'Italia e all'estero, lo stimo. Conto di incontrarlo già la settimana prossima, penso sia un bel passo in avanti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Catania del nuovo capo della Polizia, Lamberto Giannini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Ho fatto i miei complimenti al nuovo capo dellapersonalmente, mi ha risposto molto gentilmente. Ho lavorato con lui all'Italia e all'estero, lo. Conto di incontrarlo già la, penso sia un bel passo in avanti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando a Catania del nuovo capo della, Lamberto

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il Consiglio dei ministri ha nominato Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia. Per oltre 25 anni ha lavorato nell'Anti… - TV7Benevento : Polizia: Salvini, 'stimo Giannini, lo incontrerò prossima settimana'... - theOther0nee : RT @TheQ_continuum: @salvini_giacomo È una affermazione per cui la polizia e la magistratura dovrebbero indagare. Se c'è un 'giro' che ries… - Renzoseccia : RT @Agenzia_Ansa: Il Consiglio dei ministri ha nominato Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia. Per oltre 25 anni ha lavorato nell'Anti… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il Consiglio dei ministri ha nominato Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia. Per oltre 25 anni h… -