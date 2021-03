Palermo, le maglie rosanero diventano camici per i piccoli pazienti dell’ospedale (Di venerdì 5 marzo 2021) Al via il progetto “L’altra faccia della maglia”, proposto dal Rotary Club – Palermo Baia Dei Fenici, in collaborazione con il Palermo FC e l’Azienda Ospedaliera ARNAS Civico.Quella che ieri fu la maglia di Santana o Crivello, oggi è il camice per un piccolo paziente dell’ospedale dei Bambini. Così decine di maglie gara del Palermo si trasformano in divertenti capi da corsia per i bambini ricoverati con diverse patologie nei reparti dell’ospedale specializzato pediatrico "Di Cristina". Si tratta del progetto “L’altra faccia della maglia”, proposto dal Rotary Club – Palermo Baia Dei Fenici, in collaborazione con il Palermo FC e l’Azienda Ospedaliera ARNAS Civico – Di Cristina – Benfratelli, che ha appena preso il via nell’ospedale palermitano.Le ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 marzo 2021) Al via il progetto “L’altra faccia della maglia”, proposto dal Rotary Club –Baia Dei Fenici, in collaborazione con ilFC e l’Azienda Ospedaliera ARNAS Civico.Quella che ieri fu la maglia di Santana o Crivello, oggi è il camice per un piccolo pazientedei Bambini. Così decine digara delsi trasformano in divertenti capi da corsia per i bambini ricoverati con diverse patologie nei repartispecializzato pediatrico "Di Cristina". Si tratta del progetto “L’altra faccia della maglia”, proposto dal Rotary Club –Baia Dei Fenici, in collaborazione con ilFC e l’Azienda Ospedaliera ARNAS Civico – Di Cristina – Benfratelli, che ha appena preso il via nell’ospedale palermitano.Le ...

ItaSportPress : Palermo, le maglie rosanero diventano camici per i piccoli pazienti dell'ospedale - - NuovoSud : Le maglie del Palermo Calcio diventano camici per l'ospedale dei bambini - repubblica : Le maglie del Palermo calcio diventano camici per i bambini in ospedale: Iniziativa della società di viale del Fant… - FrancoZora : RT @Palermofficial: ??Le maglie del #Palermo diventano camici per i piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini?? - LiveSicilia : Palermo: maglie diventano camici per piccoli pazienti Ospedale dei Bambini -