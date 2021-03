Milano | aggressione con calci e pugni al derby Milan-Inter | indagati 5 tifosi 2

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) – Dopo le 14, in via Caprilli, un gruppo dineroazzurri aveva aggredito conla giovane vittima. L’azione violenta, non denunciata né segnalata alle forze di polizia, è stata registrata da un residente della zona e poi diffusa anche su diversi canali social, circostanza che ha consentito ai poliziotti della Digos di iniziare i primi accertamenti.La polizia, dopo la visione di immagini e video, ha anche identificato e sanzionato alcunidele dell’che non hanno osservato quelle minime prescrizioni e tutele richieste per il contenimento della pandemia.Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10.45 presso la sala Scrofani della questura. L'articolooWeb.

Dopo le 14, in via Caprilli, un gruppo di tifosi neroazzurri aveva aggredito con calci e pugni la giovane vittima. L'azione violenta, non denunciata né segnalata alle forze di polizia, è stata ...La polizia dista eseguendo delle perquisizioni nei confronti di cinque tifosi interisti indagati per le lesioni causate a un giovane supporter milanista domenica 21 febbraio scorso. Quel giorno, tra le ore ...La polizia ha identificato e sanzionato gli ultrà che si erano ritrovati nelle vicinanze dello stadio in occasione del derby dello scorso 21 febbraio ...La Polizia di Stato di Milano, grazie alla visione di immagini e video, ha identificato e sanzionato i primi tifosi del Milan e dell'Inter che non hanno osservato le prescrizioni per il contenimento d ...