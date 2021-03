Milan, Amelia: “Abbiati mi ha soffiato il posto. Al tempo non riuscì a capire una cosa” (Di venerdì 5 marzo 2021) Abbiati mi tolse la titolarità, non capii mai il perché.Queste le parole di Marco Amelia, ex portiere di Milan e Palermo intervenuto in merito ad alcuni dei suoi trascorsi proprio con la maglia rossonera. Arrivato a vestire quest'ultima nel 2010, il classe '82 era stato uno dei protagonisti indiscussi che, all'ombra di San Siro, aveva più volte dato spettacolo a difesa dei pali. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Pianeta Milan, l'ormai ex estremo difensore ha speso due parole proprio in merito alla sua esperienza al Milan e a quando, senza alcun preavviso, Christian Abbiati prese in modo fisso e definitivo il suo posto da titolare.Juventus, Tacchinardi: “Lazio e Porto, decisive per il futuro dei bianconeri e di Pirlo. Milan? Verona ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021)mi tolse la titolarità, non capii mai il perché.Queste le parole di Marco, ex portiere die Palermo intervenuto in merito ad alcuni dei suoi trascorsi proprio con la maglia rossonera. Arrivato a vestire quest'ultima nel 2010, il classe '82 era stato uno dei protagonisti indiscussi che, all'ombra di San Siro, aveva più volte dato spettacolo a difesa dei pali. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Pianeta, l'ormai ex estremo difensore ha speso due parole proprio in merito alla sua esperienza ale a quando, senza alcun preavviso, Christianprese in modo fisso e definitivo il suoda titolare.Juventus, Tacchinardi: “Lazio e Porto, decisive per il futuro dei bianconeri e di Pirlo.? Verona ...

Mediagol : #Milan, Amelia: 'Abbiati mi ha soffiato il posto. Al tempo non riuscì a capire una cosa' - PianetaMilan : @AmeliaGoalie vota la sua miglior coppia difensiva: “È milanista. Nessuno come loro” | ESCLUSIVA #ACMilan #Milan… - PianetaMilan : @AmeliaGoalie : “ #Abbiati mi soffiò il posto e non capii” | ESCLUSIVA” #ACMilan #Milan #SempreMilan #Abbiati… - sportli26181512 : Amelia: 'Ibra più forte di Totti e Seedorf. E quanti scherzi a Robinho': Amelia: 'Ibra più forte di Totti e Seedorf… - zazoomblog : Amelia: “Al Milan tanti scherzi. Il più divertente era…” ESCLUSIVA - #Amelia: #Milan #tanti #scherzi. -