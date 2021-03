Il lockdown fa esplodere i suoi problemi psichici: va dall’esorcista e poi uccide la madre (Di venerdì 5 marzo 2021) Un giovane poco più che trentenne, affetto da problemi psichici, ha ucciso la madre. Il lockdown aveva aggravato la sua situazione. Con il lockdown – spiega la Repubblica – sono aumentati i casi di violenza domestica: maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali anche tra i minori, atti persecutori. La convivenza forzata tutto il giorno protratta per settimane, ha amplificato problematiche certamente già esistenti. E, in alcuni casi, purtroppo, si è arrivati a gesti estremi. E’ quanto accaduto al 33enne Marco Lodetti. Era affetto da problemi psichici da anni, aggravati da dipendenze – superate – da alcol e droga. Tuttavia il lockdown, la reclusione ventiquattro ore su ventiquattro protratta per mesi, è stata forse fatale per ... Leggi su formatonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Un giovane poco più che trentenne, affetto da, ha ucciso la. Ilaveva aggravato la sua situazione. Con il– spiega la Repubblica – sono aumentati i casi di violenza domestica: maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali anche tra i minori, atti persecutori. La convivenza forzata tutto il giorno protratta per settimane, ha amplificato problematiche certamente già esistenti. E, in alcuni casi, purtroppo, si è arrivati a gesti estremi. E’ quanto accaduto al 33enne Marco Lodetti. Era affetto dada anni, aggravati da dipendenze – superate – da alcol e droga. Tuttavia il, la reclusione ventiquattro ore su ventiquattro protratta per mesi, è stata forse fatale per ...

iaiacercacasa : @pietrafocaia @parloamestessa @MMmarco0 Ma guardate che siamo a metà dei casi di novembre quando tutto fu risolto s… - SRubinato : RT @virgili_tiziana: L'incertezza sui contenuti dei DPCM non giova né alla salute né all'economia, perché il desiderio di godere l'ultimo s… - virgili_tiziana : L'incertezza sui contenuti dei DPCM non giova né alla salute né all'economia, perché il desiderio di godere l'ultim… - Michell57544549 : RT @IrlandaOggi: In rete girano altre immagini degli scontri nel centro di Dublino. Tra i manifestanti anti #Lockdown si vede una persona e… - IrlandaOggi : In rete girano altre immagini degli scontri nel centro di Dublino. Tra i manifestanti anti #Lockdown si vede una pe… -