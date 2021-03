Gregoretti: Salvini in aula, 'ho fatto il mio dovere, ora Draghi controlli i confini'/Adnkronos (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Io ho fatto solo il mio dovere, salvando vite umane. Ora il governo Draghi si impegni a controllare chi entra ed esce in Italia". Sono da poco passate le 13 quando Matteo Salvini, indossando la mascherina tricolore con il simbolo della Lega, lascia l'aula bunker del carcere Bicocca di Catania. Accanto a lui c'è, come sempre, l'avvocato Giulia Bongiorno. E' appena terminata la quinta udienza preliminare del procedimento che vede l'ex ministro dell'Interno sotto accusa per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti. Il gup del Tribunale di Catania Nunzio Sarpietro alla fine dell'udienza ha fatto sapere che la decisione sarà presa il 14 maggio. O il rinvio a giudizio del leader della Lega oppure il non luogo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Catania, 5 mar. () - "Io hosolo il mio, salvando vite umane. Ora il governosi impegni a controllare chi entra ed esce in Italia". Sono da poco passate le 13 quando Matteo, indossando la mascherina tricolore con il simbolo della Lega, lascia l'bunker del carcere Bicocca di Catania. Accanto a lui c'è, come sempre, l'avvocato Giulia Bongiorno. E' appena terminata la quinta udienza preliminare del procedimento che vede l'ex ministro dell'Interno sotto accusa per sequestro di persona per la vicenda della nave. Il gup del Tribunale di Catania Nunzio Sarpietro alla fine dell'udienza hasapere che la decisione sarà presa il 14 maggio. O il rinvio a giudizio del leader della Lega oppure il non luogo a ...

