Ghost of Tsushima oltre il videogioco: i co-director nominati ambasciatori di Tsushima (Di venerdì 5 marzo 2021) Ghost of Tsushima non sarebbe stato il gioco eccellente che è stato se non ci fosse stata la splendida ambientazione dell'isola di Tsushima. Anche se storicamente non proprio accurato, il gioco ha mescolato estro artistico, design ed una esplorazione coinvolgente per far risplendere davvero la sua ambientazione, utilizzando anche la sua atmosfera generale, la sua storia e la cultura giapponese per creare qualcosa di davvero unico. Per l'eccellente rappresentazione di Tsushima e per aver diffuso "il nome e la storia" dell'isola a milioni di persone in tutto il mondo, il game director Nate Fox e creative director Jason Connell sono stati nominati ambasciatori di ...

