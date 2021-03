Draghi prepara la Pasqua blindata: coprifuoco anticipato alle 20 e altre chiusure, le ipotesi (Di venerdì 5 marzo 2021) coprifuoco anticipato alle 20 e negozi chiusi. Se la curva epidemiologica dovesse peggiorare potrebbero essere queste le nuove restrizioni contenute nel Dpcm di marzo 2021. Misure assai severe, mirate a contenere il contagio da Coronavirus. Il governo Draghi potrebbe portare tutta Italia in zona rossa a Pasqua e Pasquetta. Nei prefestivi stessa situazione di Natale 2020. leggi anche l’articolo —> Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia: chi è il successore di Franco Gabrielli coprifuoco anticipato alle 20, negozi chiusi e lockdown a Pasqua: le nuove ipotesi Il nuovo Dpcm di Marzo dovrà tenere conto degli ultimi dati raccolti. Quello che preoccupa maggiormente sembra essere il numero dei letti occupati nei ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 marzo 2021)20 e negozi chiusi. Se la curva epidemiologica dovesse peggiorare potrebbero essere queste le nuove restrizioni contenute nel Dpcm di marzo 2021. Misure assai severe, mirate a contenere il contagio da Coronavirus. Il governopotrebbe portare tutta Italia in zona rossa ae Pasquetta. Nei prefestivi stessa situazione di Natale 2020. leggi anche l’articolo —> Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia: chi è il successore di Franco Gabrielli20, negozi chiusi e lockdown a: le nuoveIl nuovo Dpcm di Marzo dovrà tenere conto degli ultimi dati raccolti. Quello che preoccupa maggiormente sembra essere il numero dei letti occupati nei ...

