Covid, tasso di positività al 6.3%. L'indice di contagio supera l'1. La Campania torna in rosso (Di venerdì 5 marzo 2021) Con 24.o36 nuovi casi e 297 decessi il bollettino Covid della giornata odierna certifica che la pandemia ha ripreso ritmi preoccupanti. Il tasso di positività al 6.3% è in calo però rispetto al 6.7% di ieri. 222 gli ingressi nelle terapie intensive. Friuli e Veneto arancioni, Campania rossa, Lazio gialla E oggi, venerdì, è anche giorno in cui in base alle valutazioni dell'Istituto superiore di sanità cambiano i colori delle regioni: Friuli e Veneto da lunedì diventano arancioni, la Campania diventa rossa, Lazio e Liguria restano in giallo. In Lombardia il numero dei positivi è sempre superiore ai 5000 (sono 5210). Brusaferro: indice di contagio da riportare sotto l'1 Il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro nell'incontro stampa settimanale ha detto che il dato ...

