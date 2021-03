Covid | Piemonte in zona arancione rinforzato in 20 aree su 38 | stretta sulla scuola ORDINANZA

(Di venerdì 5 marzo 2021) La Regioneattua l'ultimo Dpcm in materia di Coronavirus "rafforzando l'con le misure previste per la", ovvero didattica a distanza anche per materne ed elementari, "in 20 distretti su 38". In serata il Governatore Cirio ha firmato l'. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Salgono ancora i positivi al covid: sono 22.865, le vittime 339 nelle ultime 24 ore. Sono 339.635 i test, il tasso… - SkyTG24 : Covid Piemonte, positivo il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia - SkyTG24 : Covid, Corte dei conti del Piemonte indaga su spesa pubblica - JGambardine : RT @AStramezzi: Bene, avanti così?? Covid Piemonte: aggiornato il protocollo delle cure a casa - Quotidiano Piemontese - dondogliocg : RT @AStramezzi: Bene, avanti così?? Covid Piemonte: aggiornato il protocollo delle cure a casa - Quotidiano Piemontese -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Piemonte

... nel corso della riunione dell'Unità di crisi per il- 19, ha sottolineato la necessità di ... Scuola:, arancione rafforzato in 20 aree su 38 La Regioneattua l'ultimo Dpcm in ...La Regione più colpita oggi è la Lombardia che supera i cinquemila casi (5.210), seguita dall'Emilia Romagna che va oltre i tremila (3.246), dalla Campania 82.842) e dal(2.283)....«Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell’avere nuovi occhi». Antonio Colasanto ha scomodato nientemeno che Marcel Proust per presentare il suo ultimo menu ai giudici d ...Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 5 marzo del Ministero della Salute: il nostro Paese supera i 3 milioni di casi totali dall'inizio della pandemia, e sfiora le ...